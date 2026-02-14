Diretta gol Serie A | in campo Inter Juventus
L'Inter e la Juventus scendono in campo oggi per la 25esima giornata di Serie A, mettendo in gioco punti importanti in classifica. La partita si gioca al San Siro, davanti a migliaia di tifosi che aspettano con entusiasmo un match deciso da azioni rapide e tiri in porta. La diretta gol aggiorna in tempo reale i risultati, offrendo tutte le emozioni del campo.
Diretta gol Serie A LIVE: in campo Juventus Lazio
Inizia una giornata di calcio con la sfida tra Juventus e Lazio.
Diretta gol Serie A LIVE: in campo Sassuolo Inter
Questa sera si gioca il big match tra Sassuolo e Inter, valido per la 24esima giornata di Serie A.
JUVENTUS vs INTER | DIRETTA LIVE | SERIE A - LIVE TELECRONACA, STATISTICHE & CAMPO 3D
Apre un rigore di Ederson verso la fine del primo tempo, nella ripresa chiude i conti ZalewskiL’Atalanta batte 2-0 in trasferta la Lazio grazie ai gol di Ederson su rigore e di Zalewski. Un successo che consente alla Dea di sorpassare momentaneamente il Como al sesto posto con la zona Champion ... gazzetta.it
RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Pareggio ed errori! Diretta gol live score 25^ giornata (14 febbraio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi, sabato 14 febbraio 2026, delle partite per la 25^ giornata che sono in programma. ilsussidiario.net
C'è un po' di talento a bordocampo per Inter-Juventus La curiosità è che i 7 gol segnati da Baggio nel Derby d'Italia sono arrivati tutti con la maglia della Juventus #InterJuventus #Baggio facebook
Inter-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE #SkySport #SkySerieA #SerieA #InterJuventus #Inter #Juventus x.com