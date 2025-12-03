La diga è un’opera complessa, ma una volta realizzata dovrebbe risolvere tutta una serie di problemi di sicurezza di un territorio particolarmente fragile dal punto di vista idrogeologico e idraulico. È un intervento di valenza importante che questo territorio aspetta. Da quando sono a Reggio vi sono stati 3-4 episodi alluvionali, situazioni davvero complicate che, per fortuna, si sono risolte senza danni alle persone, ma che hanno portato strascichi importanti". Così ieri mattina la prefetta Anna Maria Cocciufa nel Palazzo di Governo ha salutato l’apertura della fase di ‘ Dibattito Pubblico ’, espressamente prevista dall’iter delle Grandi opere per coinvolgere attivamente le amministrazioni e tutti gli attori del territorio, compresi i singoli cittadini, interessati alla discussione del progetto, e per raccogliere le loro osservazioni e proposte migliorative rispetto al DocFap (Documento fattibilità alternative progettuali) Cocciufa, facendo riferimento alla nomina del professor Stefano Orlandini Commissario per la diga, ha aggiunto: "In molti casi nominare una figura ad hoc di alto profilo, con competenze specifiche, e creare una struttura dedicata si è rivelata una scelta vincente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Diga di Vetto, il confronto. Dibattito pubblico partito. Ma i sindaci non ci sono