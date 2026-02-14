Daniel Grassl confessa | Intossicazione alimentare non sapevo neanche se poter gareggiare

Daniel Grassl ha ammesso di aver avuto un’intossicazione alimentare prima della gara, che lo ha messo in forte difficoltà e gli ha fatto dubitare di poter partecipare. La causa è stata una cena poco sicura che ha compromesso il suo stato di salute. A poco più di un’ora dalla gara, il pattinatore ha spiegato di aver rischiato di dover rinunciare, ma alla fine ha deciso di scendere in pista comunque. La sua performance ha sorpreso tutti, anche se non è riuscito a salire sul podio.

Si è conclusa con l’incredibile medaglia d’oro per il kazako Mikhail Shaidorov il libero maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nell’Ice Skating Arena in Milano, abbiamo assistito ad una irreale chiusura di gara, che ha regalato la medaglia più pregiata all’asiatico (punteggio finale di 291.58), autore di un programma libero perfetto, capace di mettere sotto pressione tutti gli avversari più quotati. Il grande favorito della vigilia, lo statunitense Ilia Malinin ha infatti cestinato l’occasione di aggiudicarsi il titolo olimpico con un programma tecnico insufficiente. L’americano non solo non ha vinto la gara ma ha addirittura conclusa la prova con l’ottava posizione finale, salutando le ambizioni per le medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Daniel Grassl confessa: “Intossicazione alimentare, non sapevo neanche se poter gareggiare” Daniel Grassl, la sua preparazione fisica tra esplosività e coordinazione millimetrica Daniel Grassl si prepara duramente tra allenamenti di esplosività e precisione millimetrica. Daniel Grassl: "Mi ispiro a Sinner e Bolle, sul ghiaccio sono atleta e artista" Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Daniel Grassl confessa: Intossicazione alimentare, non sapevo neanche se poter gareggiareSi è conclusa con l'incredibile medaglia d'oro per il kazako Mikhail Shaidorov il libero maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nell'Ice Skating ... oasport.it UN PIENO DI ELEGANZA Vi mancano le emozioni del pattinaggio di figura Ci pensa il singolo maschileeeeee! Questa sera il libero assegna le medaglie olimpiche… E il nostro Daniel Grassl è a un passo dal podio! Ore 19, ci vediamo alla Milano Ice facebook Lo storico oro della staffetta mista di short track e il bronzo nel doppio misto di curling. Ma anche il podio sfiorato nel singolo femminile di slittino e le evoluzioni di Daniel Grassl. bit.ly/4rNgnjS Qui la gallery bit.ly/3ZuzPWy @milanocortina26 x.com