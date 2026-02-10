Daniel Grassl si prepara duramente tra allenamenti di esplosività e precisione millimetrica. Dopo aver scalato il ghiaccio dell’Alto Adige, il pattinatore italiano si appresta a vivere il grande momento a Milano Cortina 2026. La sua strada è fatta di sacrifici e costanza, e ora punta a conquistare il podio olimpico.

A Milano-Cortina 2026 Daniel Grassl ha trasformato un sogno in metallo. Il bronzo olimpico nel Team Event non è solo la sua prima medaglia ai Giochi: è un traguardo che arricchisce l’Italia e rende orgoglioso l’Alto Adige, la sua terra. Nel Team Event Grassl è apparso solido, centrato, determinato. Ogni elemento è stato eseguito con lucidità, ogni atterraggio ha trasmesso sicurezza. Non è più soltanto una promessa: è un atleta maturo, capace di reggere la pressione del palcoscenico più grande e di lasciare il segno. Se c’è un marchio di fabbrica nel pattinaggio di Grassl, sono i salti quadrupli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Daniel Grassl, la sua preparazione fisica tra esplosività e coordinazione millimetrica

