Criptovalute | scatta la fase selettiva dopo gli eccessi del 2025

Le criptovalute, tra cui il Bitcoin, hanno subito un rallentamento dopo i picchi raggiunti nel 2025, causati dalla forte speculazione e dall’aumento degli ETF. La crescita rapida ha portato a un periodo di stabilizzazione, con il mercato che ora si concentra su aggiustamenti più concreti. Gli investitori osservano con attenzione i segnali di un cambiamento di tendenza, mentre le quotazioni si stabilizzano dopo mesi di volatilità estrema.

Dopo l’euforia e le forti oscillazioni registrate nel corso del 2025, in cui il Bitcoin ed altre criptovalute hanno ripetutamente aggiornato i loro massimi storici, di riflesso anche al lancio di ETF ed altri ETP, il mercato entra in una fase più “matura”, caratterizzata da movimento di assestamento, che potrebbero porre le basi per uno sviluppo più solido nel medio-lungo periodo. È quanto emerge dall’ultimo Report di Hodli, primo gestore patrimoniale crypto italiano, analizzando l’andamento del quarto trimestre 2025 e dell’inizio del 2026. La drastica correzione registrata in autunno. Il quarto trimestre del 2025 ha rappresentato un punto di svolta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

