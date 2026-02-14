Costantino Vitagliano racconta a Ciao Maschio dell’incontro con Maria De Filippi

Costantino Vitagliano ha condiviso a Ciao Maschio il suo incontro con Maria De Filippi, avvenuto durante una registrazione televisiva a Roma. L’ex tronista ha spiegato come la conduttrice abbia mostrato interesse per il suo percorso, chiedendogli alcuni dettagli sulla sua carriera. Vitagliano ha aggiunto che l’incontro è stato breve ma cordiale, e che si è sentito a suo agio nel confronto con la nota conduttrice.

Ospite della nuova puntata di Ciao Maschio, Costantino Vitagliano si racconta a cuore aperto e parla dell’incontro con Maria De Filippi, che gli ha cambiato la vita. Sabato 14 febbraio, su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Ciao Maschio. Questa settimana tra gli ospiti di Nunzia De Girolamo ci sarà anche Costantino Vitagliano, che nel corso della chiacchierata si è raccontato a cuore aperto. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti ripercorso la sua infanzia, rivelando il desiderio ostinato di affermarsi nel mondo dello spettacolo. Queste le sue dichiarazioni in merito: «Non sono nato in una famiglia facoltosa, me la sono dovuta guadagnare e questo mi ha reso forte. 🔗 Leggi su Novella2000.it

