San Valentino 2026 | Cinema e streaming tra classici restaurati e nuove storie d’amore per una festa in movimento

Per San Valentino 2026, cinema e streaming si contendono l’attenzione degli innamorati. Alcuni scelgono di rivedere i grandi classici restaurati, altri preferiscono scoprire le novità in streaming. Le piattaforme offrono una selezione che accontenta tutti, tra storie d’amore vecchie e nuove. Un modo per vivere la festa in movimento, tra proiezioni in sala e serate sul divano.

San Valentino 2026: Tra Ritorno al Cinema e Novità Streaming, l’Amore in Movimento. Il cinema e le piattaforme di streaming si preparano a celebrare San Valentino 2026 con un’offerta variegata che spazia dai classici intramontabili alle nuove uscite, promettendo di scaldare i cuori degli spettatori. L’ondata di proposte romantiche è già iniziata il 9 febbraio e raggiungerà il suo apice il 14 febbraio, offrendo un ventaglio di scelte per chiunque voglia trascorrere una serata speciale all’insegna dell’amore. Tra i ritorni più attesi, spicca la riedizione in 4K di “Pretty Woman”, il celebre film del 1990 con Richard Gere e Julia Roberts, che ha debuttato nelle sale selezionate il 9 febbraio e tornerà a disposizione del pubblico anche il 14 febbraio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il prossimo San Valentino, UCI Cinemas apre le porte a tutti gli innamorati del grande schermo.

San Valentino si avvicina e molti scelgono di passarlo tra i borghi più belli d’Italia.

