Convocati Juve per il Pisa | McKennie c’è la decisione su Conceicao e Cabal La lista ufficiale di Spalletti

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Convocati Juve per il Pisa: la lista ufficiale di Spalletti per il match della 17ª giornata di Serie A 202526. La Juve è pronta a chiudere il suo 2025 con la delicata trasferta toscana contro il Pisa. Luciano Spalletti ha sciolto le riserve diramando la lista ufficiale dei convocati per la sfida. Le notizie che arrivano dalla Continassa sono agrodolci. I rientri: Koopmeiners c’è, McKennie stringe i denti. La notizia più importante riguarda il ritorno di Teun Koopmeiners. L’olandese ha scontato il turno di squalifica ed è pronto a riprendersi una maglia da titolare in difesa. Sorride anche Weston McKennie: lo statunitense, uscito malconcio dalla battaglia vinta contro la Roma a causa di alcuni fastidi fisici, ha superato i test decisivi rientrando ieri già in gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

