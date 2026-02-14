Il Coordinamento Valdarno per la Pace organizza un incontro a San Giovanni Battista, dopo che una serie di tensioni nel Valdarno hanno portato alla richiesta di dialogo. Sabato 21 febbraio alle 16, nella Pieve di San Giovanni, due giornalisti noti del territorio parleranno di come la conoscenza reciproca possa aiutare a fermare i conflitti. Giammarco Sicuro, inviato di guerra in Rai dal 2008, e Giacomo Gambassi, vaticanista e autore di reportage sulla guerra in Ucraina, condivideranno le loro esperienze dirette.

Arezzo, 14 febbraio 2026 – Sabato 21 febbraio alle ore 16 nella Pieve di San Giovanni Battista si svolgerà l’incontro dal titolo “Conoscere, il primo passo per costruire la pace” promosso dal Coordinamento Valdarno per la Pace e che vedrà la partecipazione di due noti giornalisti valdarnesi, Giammarco Sicuro che lavora in Rai dal 2008 ed è inviato di guerra e Giacomo Gambassi, che scrive su Avvenire dal 2011, ha seguito da vicino la guerra in Ucraina e oggi è vaticanista. Insieme a loro interverranno il Sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi, Vienna Failli in rappresentanza del Coordinamento Valdarno per la Pace mentre i lavori saranno coordinati da Pierluigi Ermini referente del Coordinamento del Valdarno di Libera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Conoscere, il primo passo per costruire la pace” a San Giovanni

