Condò duro con il Milan | Pisa affrontato con pretesa spocchiosa La giocata di Modric …

Paolo Condò commenta la vittoria del Milan a Pisa, accusando i giocatori rossoneri di aver affrontato la partita con un atteggiamento arrogante. Secondo il giornalista, il comportamento dei milanisti si è fatto notare già dal riscaldamento, con alcuni calciatori che si sono mostrati troppo sicuri di sé. La partita è stata decisa anche da una giocata di Modric, che ha acceso il match e sorpreso gli avversari.

"Una giocata di gran classe di Luka Modric permette al Milan di uscire in extremis dal labirinto di Pisa, affrontato con la spocchiosa pretesa di non fare fatica". Il giornalista Paolo Condò ha parlato chiaro analizzando la vittoria del Milan sul campo del Pisa. Ecco le sue parole a 'Il Corriere della Sera': "Quando ormai si profilava un angoscioso pareggio, l'unico Pallone d'oro della serie A ha fatto valere il suo magistero, gonfiando di ulteriori significati Inter-Juventus di stasera. L'Inter continua ad avere il Milan alle calcagna; la Juve continua a correre per due posti Champions, ché gli altri due sono prenotati". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Condò duro con il Milan: "Pisa affrontato con pretesa spocchiosa. La giocata di Modric …" Condò: "Sassuolo, due gol fotonici. Il Milan ha rischiato". Poi il crudo parere su Modric Nel suo commento sul match tra Milan e Sassuolo, il giornalista Paolo Condò analizza i due gol spettacolari dei neroverdi e il rischio corso dai rossoneri. Condò "Sassuolo, due gol fotonici. Il Milan ha rischiato l'osso del collo. Modric si sta un po' normalizzando" Nel suo commento sul pareggio tra Milan e Sassuolo, il giornalista Paolo Condò analizza i momenti chiave della partita, evidenziando le performance di alcuni giocatori e le dinamiche di gioco, con particolare attenzione a Luka Modric.