Condò Sassuolo due gol fotonici Il Milan ha rischiato l’osso del collo Modric si sta un po’ normalizzando
Nel suo commento sul pareggio tra Milan e Sassuolo, il giornalista Paolo Condò analizza i momenti chiave della partita, evidenziando le performance di alcuni giocatori e le dinamiche di gioco, con particolare attenzione a Luka Modric. L'articolo offre un approfondimento sulle ultime sfide dei club e sui progressi dei calciatori più rappresentativi.
Il giornalista sportivo Paolo Condò, sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha commentato il 2-2 maturato ieri pomeriggio a 'San Siro' tra il Milan di Massimiliano Allegri e il Sassuolo di Fabio Grosso: il suo parere su Luka Modric. Pianetamilan.it
Sassuolo 1-2 Milan | Leão lampo da record: vetta mantenuta | Serie A TIM
Milan-Sassuolo 2-2: gol e highlights - Bartesaghi segna i suoi primi due gol in Serie A ma non bastano al Milan per battere un Sassuolo mai domo. sport.sky.it
Milan-Sassuolo 2-2, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Bartesaghi, gol di Koné e Laurienté, gli highlights - Sassuolo di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Documentario di Russia Today a Sassuolo, la condanna del PD: “Propaganda mascherata da informazione”: - facebook.com facebook