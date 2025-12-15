Condò Sassuolo due gol fotonici Il Milan ha rischiato l’osso del collo Modric si sta un po’ normalizzando

Nel suo commento sul pareggio tra Milan e Sassuolo, il giornalista Paolo Condò analizza i momenti chiave della partita, evidenziando le performance di alcuni giocatori e le dinamiche di gioco, con particolare attenzione a Luka Modric. L'articolo offre un approfondimento sulle ultime sfide dei club e sui progressi dei calciatori più rappresentativi.

© Pianetamilan.it - Condò “Sassuolo, due gol fotonici. Il Milan ha rischiato l’osso del collo. Modric si sta un po’ normalizzando”

Il giornalista sportivo Paolo Condò, sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha commentato il 2-2 maturato ieri pomeriggio a 'San Siro' tra il Milan di Massimiliano Allegri e il Sassuolo di Fabio Grosso: il suo parere su Luka Modric. Pianetamilan.it

