Cavour usava i buoni piatti come arma per ingannare i nemici durante le battaglie. Questa strategia culinaria serviva a confondere gli avversari, facendo leva sulla bontà e sulla qualità dei cibi per ottenere un vantaggio. Oggi, la cucina italiana, riconosciuta dall’Unesco, continua a influenzare ogni aspetto della nostra quotidianità, non solo nelle cucine di casa ma anche nelle tradizioni e nelle celebrazioni.

La cucina italiana è patrimonio Unesco non solo per le sue preparazioni stellate o «familiari» ma anche perché investe ogni ambito della nostra vita. Compreso quello diplomatico, dal Risorgimento fino al Piave. Uno dei grandi meriti di Pellegrino Artusi, motivo per cui il suo testo è diventato patrimonio familiare trasmesso da generazione a generazione, è stato quello di comporre una «ricetta» ideale in cui non solo ha saputo codificare per primo la cucina del neonato Regno d’Italia, ma anche proporla in maniera efficace e divulgativa adatta a soddisfare le curiosità della buona borghesia cittadina ma pure utile aiuto per quelle famiglie che, pur nella normalità quotidiana, cercavano di dare quel tocco in più a piatti che non fossero solo pura necessità di alimentazione e sussistenza. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Con i buoni piatti si vincono le guerre Cavour li usava per gabbare i nemici

La recente sospensione da parte del Consiglio di Stato della sentenza del Tar Lazio sul cannabidiolo evidenzia un nuovo episodio di tensione tra giustizia e politica in materia di cannabis.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Dove mangiare a Milano? Ecco 43 indirizzi da scoprire; Un grande mulino sta aprendo ristoranti locali (e mercati) in giro per l’Emilia-Romagna; I ristoranti più belli (e buoni) di Milano da provare durante le Olimpiadi; La prima finale ITF di Rocco Piatti: ora è il figlio a portare papà.

I piatti tipici della Lombardia sempre buoni, anche d’estateMondeghili, risotto, panettone estivo. La variegata cucina lombarda tra rivisitazioni e piatti d’autore va bene per tutte le stagioni. Le ricette da replicare a casa, e gli indirizzi dove gustarle già ... ilgiorno.it

Questi sono i 100 piatti più buoni del mondo (scopri che in che posizione è la pizza)Medaglia d’argento per l’Italia, con la Pizza Napoletana che porta a casa un punteggio di 4.75. Un classico senza tempo che non smette mai di stupire. Pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala (o ... greenme.it

Buon pomeriggio ….Tevere sempre in piena visto dal mio Ponte Cavour ora #Roma #Rome x.com

Carne, fuoco, amore... Un buon bicchiere di vino... Le cose semplici, la complicità... Una serata spensierata... È questo per noi l'amore Via Giuseppe Ulivi 2A, Carrara – 0585 776961 Via Cavour 26, Massa Centro - 05851859895 #MeropesSteakHouse facebook