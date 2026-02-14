Con i buoni piatti si vincono le guerre Cavour li usava per gabbare i nemici

Da laverita.info 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cavour usava i buoni piatti come arma per ingannare i nemici durante le battaglie. Questa strategia culinaria serviva a confondere gli avversari, facendo leva sulla bontà e sulla qualità dei cibi per ottenere un vantaggio. Oggi, la cucina italiana, riconosciuta dall’Unesco, continua a influenzare ogni aspetto della nostra quotidianità, non solo nelle cucine di casa ma anche nelle tradizioni e nelle celebrazioni.

La cucina italiana è patrimonio Unesco non solo per le sue preparazioni stellate o «familiari» ma anche perché investe ogni ambito della nostra vita. Compreso quello diplomatico, dal Risorgimento fino al Piave. Uno dei grandi meriti di Pellegrino Artusi, motivo per cui il suo testo è diventato patrimonio familiare trasmesso da generazione a generazione, è stato quello di comporre una «ricetta» ideale in cui non solo ha saputo codificare per primo la cucina del neonato Regno d’Italia, ma anche proporla in maniera efficace e divulgativa adatta a soddisfare le curiosità della buona borghesia cittadina ma pure utile aiuto per quelle famiglie che, pur nella normalità quotidiana, cercavano di dare quel tocco in più a piatti che non fossero solo pura necessità di alimentazione e sussistenza. 🔗 Leggi su Laverita.info

con i buoni piatti si vincono le guerre cavour li usava per gabbare i nemici

© Laverita.info - Con i buoni piatti si vincono le guerre Cavour li usava per gabbare i nemici

Cannabis: Furfaro, 'schiaffo a propaganda governo, stop guerre a nemici immaginari'

La recente sospensione da parte del Consiglio di Stato della sentenza del Tar Lazio sul cannabidiolo evidenzia un nuovo episodio di tensione tra giustizia e politica in materia di cannabis.

Come riciclare gli avanzi di Natale (e fare piatti ancora più buoni)

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Dove mangiare a Milano? Ecco 43 indirizzi da scoprire; Un grande mulino sta aprendo ristoranti locali (e mercati) in giro per l’Emilia-Romagna; I ristoranti più belli (e buoni) di Milano da provare durante le Olimpiadi; La prima finale ITF di Rocco Piatti: ora è il figlio a portare papà.

I piatti tipici della Lombardia sempre buoni, anche d’estateMondeghili, risotto, panettone estivo. La variegata cucina lombarda tra rivisitazioni e piatti d’autore va bene per tutte le stagioni. Le ricette da replicare a casa, e gli indirizzi dove gustarle già ... ilgiorno.it

Questi sono i 100 piatti più buoni del mondo (scopri che in che posizione è la pizza)Medaglia d’argento per l’Italia, con la Pizza Napoletana che porta a casa un punteggio di 4.75. Un classico senza tempo che non smette mai di stupire. Pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala (o ... greenme.it