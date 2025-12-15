Cannabis | Furfaro ' schiaffo a propaganda governo stop guerre a nemici immaginari'

La recente sospensione da parte del Consiglio di Stato della sentenza del Tar Lazio sul cannabidiolo evidenzia un nuovo episodio di tensione tra giustizia e politica in materia di cannabis. La decisione mette in discussione l'approccio del governo, ritenuto da alcuni come un'ulteriore battuta d'arresto nella lotta contro le guerre ideologiche sul tema.

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - La decisione del Consiglio di Stato di sospendere l'efficacia della sentenza del Tar Lazio sul cannabidiolo, che confermava la scelta del governo di considerarlo sostanza stupefacente, rappresenta l'ennesimo schiaffo alla guerra ideologica portata avanti dal governo. Un governo che, invece di occuparsi dei problemi reali del Paese, continua ostinatamente a cercare nemici immaginari, costruendo allarmi e crociate propagandistiche sulla pelle di migliaia di lavoratrici e lavoratori”. Così Marco Furfaro, componente della segreteria nazionale del Partito Democratico. “È stato finalmente messo nero su bianco ciò che denunciamo da tempo: questa scelta avrebbe prodotto danni enormi, senza alcuna base scientifica solida, colpendo una filiera che garantisce lavoro, investimenti, innovazione e ricchezza al Paese. Iltempo.it

