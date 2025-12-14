Bisseck commenta la vittoria dell'Inter a Marassi contro il Genoa, sottolineando la soddisfazione personale per il gol segnato. Tuttavia, l'attenzione del giocatore è rivolta principalmente al risultato e alla posizione in classifica, che vede i nerazzurri salire in testa alla Serie A.

Bisseck a Sky: «Contento per il gol, ma la cosa più importante è la vittoria»

Inter News 24 Bisseck commenta la vittoria ottenuta a Marassi contro il Genoa, che permette ai nerazzurri di salire in testa alla classifica di Serie A. Il difensore centrale nerazzurro interviene ai microfoni di Sky Sport nell’immediato post partita di Inter-Genoa. Una splendida prestazione per Bisseck, condita dal gol che ha sbloccato la sfida. Tre punti importantissimi, che permettono ai nerazzurri di occupare la prima posizione della classifica di Serie A.ù Di seguito, le sue dichiarazioni: GOL – «In questa stagione avevo già calciato con il sinistro in altre situazioni, ad esempio contro il Liverpool avevo provato. Internews24.com

Genoa-Inter 1-2, gol e highlights: decidono Bisseck e Lautaro, Chivu primo in classifica - 2, gol e highlights: decidono Bisseck e Lautaro, Chivu primo in classifica ... sport.sky.it