Como Fiorentina 1-2 | Fagioli e Kean fanno un favore alla Juventus Espulso Morata

Durante la partita tra Como e Fiorentina, Fagioli e Kean hanno segnato i gol che hanno consegnato la vittoria alla Juventus, mentre Morata è stato espulso al 70° minuto. La sfida si è giocata al Sinigaglia, e i due giocatori hanno sfruttato le occasioni per portare a casa i tre punti. Morata, invece, ha visto il cartellino rosso dopo un fallo sopra le righe.

, come è andata la gara del Sinigaglia. La Fiorentina espugna il "Sinigaglia" con un sofferto 2-1 ai danni del Como, ritrovando un successo che mancava da quasi un mese. Una vittoria vitale per la squadra di Vanoli, che nonostante l'espulsione del tecnico nel finale, aggancia il Lecce al terzultimo posto a quota 21 punti. Il Como di Fabregas, apparso affaticato dagli impegni di Coppa Italia, scivola invece nel secondo ko casalingo stagionale, restando fermo al sesto posto. Fagioli sblocca, Kean raddoppia. Il match si accende al 26?, dopo una fase iniziale di studio. Fagioli e Kean firmano l'impresa, la Fiorentina sbanca Como in un finale folle. Il Como cade, la Fiorentina si riaccende nel segno Juve: 2-1 con Fagioli e Kean. Morata furioso. Alla formazione di Fabregas non basta l'autorete di Parisi: la Fiorentina sale a quota 21 in compagnia del Lecce, i lariani restano a 41 punti. Como-Fiorentina 1-2, gol di Fagioli e Kean. Tre punti d'oro per i viola nella lotta salvezza. Il Como cade e viene sconfitto in casa, davanti ai propri tifosi, dalla Fiorentina (2-1). Ora rischia di perdere il sesto posto (ma ha la gara con il Milan da recuperare). Per la viola sono punti fondamentali. Serie A, Como-Fiorentina 1-2: gol di Fagioli e Kean, autorete di Parisi.