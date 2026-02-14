Como allerta truffe anziani | Carabinieri spiegano come proteggersi da raggiri sempre più sofisticati e mirati

I Carabinieri di Como hanno lanciato un avviso contro le truffe rivolte agli anziani, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di raggiri che sfruttano tecniche sempre più ingegnose. Recentemente, un uomo di 78 anni di Albate ha perso 3.000 euro dopo aver creduto a una falsa telefonata di un falso impiegato bancario. Le forze dell’ordine stanno intensificando le operazioni per aiutare le persone più fragili a riconoscere i truffatori.

Albate e Lipomo, l'allarme truffe agli anziani: i Carabinieri in prima linea per proteggere i più vulnerabili. Oltre 120 cittadini si sono incontrati con i Carabinieri nel fine settimana a Lipomo e Albate, in provincia di Como, per apprendere strategie di difesa contro un'ondata di truffe che mira sempre più spesso agli anziani. L'iniziativa, promossa dall'Arma, mira a fornire strumenti concreti per riconoscere e prevenire raggiri sempre più sofisticati, in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza dei più fragili. Un'emergenza silenziosa: l'aumento delle truffe nel Comasco. Negli ultimi mesi, la provincia di Como ha registrato un aumento significativo dei tentativi di truffa ai danni delle persone anziane.