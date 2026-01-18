La chiamata di Catherine e Giuseppe Commisso dopo Bologna-Fiorentina | Rocco sarebbe stato orgoglioso

Dopo la vittoria della Fiorentina contro il Bologna, Catherine e Giuseppe Commisso hanno chiamato la squadra. La loro telefonata ha rappresentato un gesto di riconoscimento e sostegno, sottolineando l’importanza del risultato e il legame tra la famiglia Commisso e il club. Un momento di vicinanza che riflette l’attaccamento alla squadra e il rispetto per la storia del club, con un occhio rivolto al futuro.

La Fiorentina dopo la vittoria contro il Bologna ha ricevuto la chiamata di Catherine e Giuseppe Commisso. Una telefonata al Dg Ferrari per fare i complimenti al mister e a tutta la squadra: "Rocco sarebbe stato orgoglioso".

Vita privata Rocco Commisso: 50 anni di matrimonio con la moglie Catherine e i figli Marisa e Giuseppe
Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha condiviso con la famiglia una vita lunga e stabile. Sposato con Catherine, ha celebrato 50 anni di matrimonio lo scorso ottobre. Da lui, figlio di Giuseppe e Marisa, si apprendono dettagli sulla sua vita privata, che lo mostrano come un uomo legato ai valori familiari. La sua scomparsa a 76 anni rappresenta una perdita significativa per chi conosce la sua storia personale.

Il dopo Commisso alla Fiorentina: club per ora nelle mani della moglie Catherine e del figlio Giuseppe
Dopo la partenza di Rocco Commisso, la proprietà della Fiorentina è passata temporaneamente alla moglie Catherine e al figlio Giuseppe. La gestione del club proseguirà con il supporto dei dirigenti attuali, tra cui l’amministratore delegato Mark Stephan, il direttore generale Alessandro Ferrari e, dal 4 febbraio, il nuovo direttore sportivo Fabio Paratici. La situazione rimane stabile mentre si definiscono le strategie future del club.

