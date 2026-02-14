Come abbinare i jeans di sera per creare look eleganti e contemporanei perfetti dall’aperitivo al party senza rinunciare al comfort del denim

Sara ha deciso di indossare un paio di jeans scuri per l’aperitivo e ha scoperto che, con alcuni accorgimenti, può creare un look elegante e alla moda anche di sera. Ora, molte persone scelgono il denim per le occasioni serali, preferendolo a vestiti più formali, e questa tendenza si nota anche nelle vetrine dei negozi, dove si trovano nuovi modelli di jeans pensati per la sera.

S e un tempo l’eleganza serale richiedeva abiti formali e tessuti preziosi, oggi le nuove tendenze mostrano chiaramente come abbinare i jeans di sera per ottenere risultati altrettanto raffinati. Il segreto sta nella scelta dei materiali e delle proporzioni: denim essenziale, capi sartoriali e tocchi brillanti creano ensemble sofisticati ma moderni, ideali per ogni tipo di evento. Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi. Bustier ricamato e strutturato Dopo il tramonto non si può sbagliare abbinando i jeans palazzo a vita alta a bustier ricamati e strutturati. Per una femminilità originale e sensuale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Scopri come abbinare il maglione oversize per valorizzare la silhouette senza rinunciare al comfort.

La gonna a vita alta è un elemento versatile del guardaroba femminile.

