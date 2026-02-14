Durante la staffetta femminile di sci di fondo a Tesero, Ebba Andersson ha rotto uno sci, mettendo a rischio la posizione della squadra svedese. La ragazza perde tempo prezioso cercando di riparare il danno, mentre le altre atlete cercano di recuperare terreno. La rottura dello sci ha causato un rallentamento importante e ha creato tensione tra le atlete svedesi, che ora devono cercare di rimediare alla situazione.

La Svezia rischia di restare giù dal podio nella staffetta 4×7.5 km femminile di sci di fondo valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: a Tesero, Ebba Andeon rischia di compromettere la gara delle compagne con una rovinosa caduta. La svedese era poco distante dalla Norvegia (12?7), prima in solitaria, a meno di 2 km dal termine della seconda frazione in classico, quando in un tratto di discesa è caduta, a causa di uno sci che le si è impuntato nella neve. Brutto capitombolo in avanti per Andeon, che rompe l’attacco dello sci destro. Su un tracciato lungo 3.75 km, non è facile trovare un tecnico con uno sci (più difficile da rimediare di un bastoncino), e l’allenatore degli svedesi cade a sua volta nella foga di consegnare l’attrezzo all’atleta: la Svezia perde praticamente un minuto nella circostanza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Colpo di scena nella staffetta femminile di sci di fondo: Ebba Andersson rompe uno sci, Svezia in crisi!

La staffetta femminile di sci di fondo alle Olimpiadi ha preso il via, con le azzurre determinata a migliorare il risultato precedente e la Svezia che si presenta come favorita.

In casa Rio Bianco Frida Karlsson e Ebba Andersson hanno portato altre due medaglie! grandi emozioni e un onore vederle rientrare vincenti anche oggi! W lo sport! W le olimpiadi! Forza Svezia e ovviamente Forza Italia Swedish Olympic Team facebook