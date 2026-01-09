Il CLSL Dany Basket Quarrata ha affrontato la prima partita del nuovo anno con alcune lacune in termini di concretezza e determinazione. La squadra si prepara a migliorare le proprie performance, con l’obiettivo di rafforzare la coesione e affrontare con maggiore incisività le prossime sfide. Restano le aspettative di un percorso di crescita, in attesa degli aggiustamenti necessari per ottenere risultati più soddisfacenti.

È mancata concretezza e determinazione al CLSL Dany Basket Quarrata nella prima partita del nuovo anno. I mobilieri non sono riusciti a contenere il ritmo e la maggior fisicità della PSA Malvin Casoria, che si è meritatamente imposta in casa propria. Il Dany, dopo essere stato sotto anche di sedici lunghezze, aveva dato dei segnali confortanti ad inizio ripresa, rientrando fino al meno cinque ma la PSA ha dimostrato di essere una squadra molto lucida, compatta, che sa quando accelerare e quando controllare il ritmo. "Dobbiamo imparare da queste partite - confessa coach Tonfoni -: abbiamo commesso gli stessi errori che ci avevano condannato all’andata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Aggiustamenti per il Dany. In arrivo il veterano Mei.

