Kamala Harris torna a farsi sentire sulla scena politica statunitense con il libro 107, recentemente pubblicato in Italia. La sua strategia sembra riproporre alcuni temi ricorrenti della sinistra, tra accuse e supposte superiorità, nel tentativo di affrontare Donald Trump e riaffermare il suo ruolo nel dibattito pubblico.

© Secoloditalia.it - Kamala Harris ci riprova contro Trump e si affida a due grandi classici della sinistra: piagnisteo e supponenza

A volte ritornano, o almeno ci provano. È il caso di Kamala Harris, che si è rifatta viva sulla scena statunitense con il libro 107, che in questi giorni è in uscita in Italia. Il volume racconta i 107 giorni, appunto, della sua campagna elettorale contro Donald Trump e ha il chiaro scopo di accreditarla come candidata in pectore anche per le prossime presidenziali. Partendo stavolta con il dovuto anticipo, che le è mancato – è la lamentela già sintetizzata nel titolo – la scorsa volta. Da qui in poi il libro si connota come una sorta di lunga autoassoluzione in cui Harris si presenta come vittima designata del cambio di candidatura in corsa, degli errori di Biden, di quelli dei democratici, come se dalle responsabilità di tutto ciò, benché vicepresidente in carica, fosse esclusa. Secoloditalia.it

On the trail with the Boss (and President Obama).

Kamala Harris prepara il ritorno, l’ex vice di Biden cerca il bis per la Casa Bianca: la strategia e i rivali in casa Dem - L’ex vicepresidente di Joe Biden, poi candidata alla Casa Bianca in extremis dal Partito Democratico a seguito del ritiro di fatto “im ... msn.com