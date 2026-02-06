The Voice Kids si avvicina a C'è posta per te agli ascolti | Nek commenta il risultato e il rapporto con Maria De Filippi

Questa settimana, The Voice Kids conquista gli ascolti e si avvicina a C’è posta per te. Nek, ospite di Fanpage.it, commenta il risultato e parla del rapporto con Maria De Filippi. La trasmissione di Rai1, condotta da Antonella Clerici, si afferma come una delle preferite del pubblico, mentre Nek sottolinea come il programma abbia portato una ventata di freschezza nel panorama televisivo.

Intervistato da Fanpage.it, Nek ha commentato il successo di The Voice Kids, in onda su Rai1 ogni sabato sera con la conduzione di Antonella Clerici. Il programma sta riscontrando ottimi risultati in fatto di ascolti, avvicinandosi sempre di più al diretto concorrente C'è Posta per te. Il cantante ha parlato anche del rapporto con Maria De Filippi.

