Un uomo di 41 anni di Catania è scappato dai domiciliari e ha minacciato di uccidere il vicino con una mannaia. La sua fuga è avvenuta dopo una lite di vicinato, quando ha deciso di aggredire verbalmente e con un'arma da taglio. La polizia ha intercettato e arrestato il sospettato poco dopo, recuperando anche l'arma usata durante l’episodio.

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 41 anni che, nei giorni scorsi, è evaso dai domiciliari per minacciare di morte un vicino di casa. L’uomo avrebbe tirato fuori dal giubbotto una mannaia ed avrebbe proferito una serie di minacce e di insulti nei confronti del vicino che, nel frattempo, si sarebbe barricato in casa, lanciando l’allarme e chiedendo aiuto ai poliziotti, attraverso il numero unico d’emergenza. In pochi istanti, gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania hanno raggiunto l’abitazione di viale Moncada, nel quartiere Librino, trovando il 41enne sul pianerottolo, mentre ancora urlava contro il vicino. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Catania, evade dai domiciliari per minacciare di morte il vicino con una mannaia

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: S. Gregorio di Catania, evade dai domiciliari per fumare marijuana con la compagna: arrestato; San Gregorio di Catania, evade dai domiciliari per fumare marijuana con la compagna: arrestato 36enne -; Gravina di Catania, evade dai domiciliari: arrestato 36enne. Blitz anche su gioco illegale e armi; Viola i domiciliari per fumare marijuana con la compagna: arrestato nuovamente un 36enne.

Evade dai domiciliari per minacciare il vicino di casa con una mannaia: arrivano i poliziotti e li aggredisceUn uomo di 41 anni è stato arrestato a Catania per aver minacciato di morte il vicino di casa impugnando una mannaia: l'arrestato era già ai domiciliari ... fanpage.it

Evade dai domiciliari e minaccia il vicino con una mannaia: arrestatoCATANIA – Evade dagli arresti domiciliari, impugna una mannaia e minaccia di morte il vicino di casa. È finita con l’arresto da parte della Polizia di Stato la vicenda che ha visto protagonista un ... livesicilia.it

LEGIONE CARABINIERI SICILIA COMANDO PROVINCIALE DI CATANIA COMUNICATO STAMPA San Gregorio di Catania (CT). Evade dai domiciliari per fumare marijuana con la compagna: arrestato dai Carabinieri I Carabinieri del Nucleo Radiomobile dell facebook

Paternò, evade dai domiciliari per andare al centro commerciale: denunciato dlvr.it/TQmbzJ #Catania #Sicilia #LiveSicilia x.com