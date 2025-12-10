Ferrara Summer Festival gli Helloween in concerto in piazza Ariostea | info biglietti
Gli Helloween, leggendaria band del metal europeo, si esibiranno al Ferrara Summer Festival il 18 luglio 2026 in piazza Ariostea. Un evento imperdibile per gli appassionati di musica, che celebra i quarant’anni di una delle band più influenti del panorama heavy. Ecco tutte le informazioni sui biglietti e l’attesa serata in programma.
Un altro grande nome della scena metal internazionale arriva al Ferrara Summer Festival. Gli Helloween, tra le band più influenti e celebrate della storia del metal europeo, saranno protagonisti di Piazza Ariostea sabato 18 luglio 2026, per continuare i festeggiamenti dei loro quarant’anni di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Ferrara Summer Festival, la Soprintendenza risponde ai residenti di piazza Ariostea
Summer Festival, a Ferrara l'unica data italiana degli 'A Perfect Circle': info biglietti
Summer Festival, ora è ufficiale: a Ferrara arriva Marilyn Manson. Info biglietti
Helloween: una data con i Wind Rose al Ferrara Summer Festival a luglio! metallus.it/helloween-una-… #Helloween @helloweenorg @windroseband #VisionsOfAtlantis Vai su X
Gli Helloween tornano in Italia con una data al Ferrara Summer Festival La leggendaria band power metal tedesca si esibirà in Piazza Ariostea a Ferrara il 18 luglio 2026 Prima di loro sul palco Wind Rose e Vision Of Atlantis Radiofreccia è la radio uffici - facebook.com Vai su Facebook
Gli Helloween festeggiano 40 anni in tour: in Italia a luglio - Dopo lo show all'Unipol Forum di Milano, gli Helloween annunciano un nuovo concerto in Italia per la prossima estate. Secondo rockol.it
