L’amministrazione di Grottaglie si impegna nella rigenerazione del centro storico, investendo ulteriori fondi per valorizzare il patrimonio urbano. Con uno stanziamento di 870.000 euro, il progetto mira a migliorare spazi pubblici, incentivare la vivibilità e preservare l’identità culturale della città, promuovendo uno sviluppo sostenibile e innovativo per il futuro di Grottaglie.

© Tarantinitime.it - Progetto di Rigenerazione Urbana: Nuovi Interventi nel Centro Storico di Grottaglie

Tarantini Time Quotidiano L’Amministrazione comunale di Grottaglie, nell’ambito della propria strategia di promozione della Rigenerazione Urbana, ha stanziato ulteriori € 870.000,00. Questi fondi derivano dall’accordo transattivo stipulato tra “Linea Ambiente S.r.l.” e il Comune di Grottaglie, formalizzato con la Delibera di Giunta n. 291 del 21 settembre 2023. Durante l’ultima seduta, la Giunta Comunale ha approvato il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la rigenerazione di ulteriori strade all’interno del Centro Storico. L’intenzione dell’Amministrazione è di utilizzare interamente queste nuove risorse economiche per proseguire il percorso di valorizzazione della parte storica della città, individuando nuove vie dove rimuovere il manto d’asfalto e ripristinare il basolato in pietra esistente, integrandolo ove necessario. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Leggi anche: Rigenerazione urbana del centro storico di Terranuova

Leggi anche: Rigenerazione Urbana nei quartieri Centro Storico e Oltretorrente

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

PNRR e rigenerazione urbana: opportunità e sfide, per il rilancio delle città italiane; Rigenerazione urbana a Milano, via Serio: via libera al progetto Vitae; Corridoio Verde di Pescara: un nuovo asse urbano tra rigenerazione urbana e sostenibilità; Palestra di viale Abruzzi: approvato il progetto esecutivo del primo stralcio per l’ampliamento e la riqualificazione.

RIGENERAZIONE URBANA. RIAPERTA PIAZZA QUASIMODO DOPO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE - com) Milano, 16 dicembre 2025 – Riaperta alla cittadinanza questa mattina piazza Quasimodo, nei pressi del Parco delle Basiliche, dopo i lavori di riqualificazione dei mesi scorsi che ... mi-lorenteggio.com

Partiti i lavori del progetto “Piazza Casina” - Sono iniziati da pochi giorni i lavori legati al progetto “Piazza Casina” che puntano alla rigenerazione urbana del centro di Casina. redacon.it