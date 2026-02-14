Cascina al via il progetto di rigenerazione urbana e commerciale del centro storico

A Cascina, il Comune ha avviato il progetto “Spazi Cascina” per rilanciare il centro storico, puntando a riqualificare le strade e attirare nuove attività. Da settimane, lavori e incontri coinvolgono negozianti e residenti, con l’obiettivo di trasformare le vie principali in luoghi più vivaci e accessibili.

Prende il via il nuovo progetto del Comune di Cascina dedicato alla rigenerazione urbana e commerciale del centro storico 'Spazi Cascina. Associazioni al Centro'. L’iniziativa prevede l’apertura e la riattivazione di fondi sfitti in Corso Matteotti, che torneranno a essere spazi vivi, accessibili alla comunità grazie a un calendario di attività culturali e sociali costruito insieme al tessuto associativo cittadino. Dal 17 febbraio al 31 maggio ci saranno 14 associazioni, che hanno lavorato con il Comune da luglio alla definizione di un fitto programma di appuntamenti, ad animare gli spazi con iniziative pensate per riportare persone, relazioni e opportunità nel cuore della città.🔗 Leggi su Pisatoday.it Progetto di Rigenerazione Urbana: Nuovi Interventi nel Centro Storico di Grottaglie L’amministrazione di Grottaglie si impegna nella rigenerazione del centro storico, investendo ulteriori fondi per valorizzare il patrimonio urbano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Cascina, al via il progetto di rigenerazione urbana e commerciale del centro storico; Cascina, al via il progetto di rigenerazione urbana e commerciale del centro storico; La Fiamma Olimpica di Milano-Cortina arriva a Segrate!; Al via la quinta edizione della Students Mobility Challenge. Nuovo progetto a Cascina per la rigenerazione urbana e commercialePrende il via il nuovo progetto del Comune di Cascina dedicato alla rigenerazione urbana e commerciale del centro storico Spazi Cascina. Associazioni al ... gonews.it Tiro con l’arco. Trofeo indoor al via con 140 partecipantiIl torneo Città di Cascina giunto alla 42esima edizione. Organizza la polisportiva Arcieri Cascinesi. msn.com La notte ha portato due nuovi abitanti a Cascina San Gregorio, i primi nati del progetto Capre Diem sostenuto da @fondazione_cariplo. La mamma Evviva sta bene e i gemellini muovono i primi passi, in attesa dell'arrivo degli altri cuccioli. Ma intanto le co facebook