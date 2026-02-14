Carnevale a Ostia Ponente e Acilia gli eventi | sfilate giocolieri e danzatori

Il Carnevale a Ostia Ponente e Acilia prende vita domenica 15 febbraio, quando le strade si riempiranno di sfilate, giocolieri e danzatori. La manifestazione nasce per coinvolgere tutta la comunità e si svolge lungo le vie principali dei quartieri, attirando residenti e visitatori. Alle ore 15, le strade si animano con costumi colorati e musica, creando un’atmosfera festosa e vivace.

Ostia, 14 febbraio 2026 – Un pomeriggio all’insegna del carnevale a Ostia ponente e nell’entroterra lungo le strade di Acilia, dove saranno le sfilate e la cittadinanza a fare da padrone nel pomeriggio di domenica 15 febbraio, alle ore 15.00 alle ore 17.00. Si celebrerà il carnevale all’insegna dell’allegria e del colore questa domenica pomeriggio. Tante le sorprese tra maschere, performer, giocolieri e danzatori, tra cui almeno per le strade di Ostia, non potevano mancare le coloratissime flamenquere della Maestra Giorgia Celli. Sarà quindi all’insegna del divertimento tra grandi e piccini questa magia del carnevale che si dipanerà nelle strade del nostro Municipio, coinvolgendo e attirando i cittadini, un po’ come nella favola del pifferaio magico.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

