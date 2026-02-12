K-pop di Carnevale alle Terrazze Un tuffo nelle coreografie ’urban’

Alle Terrazze di via Fontevivo il Carnevale si trasforma in un evento dedicato al K-pop. Da sabato a martedì, la galleria ospita coreografie e musica provenienti dal mondo urbano di questa musica che conquista i giovani e non solo. Un modo diverso per festeggiare, con performance e stile che richiamano le tendenze più recenti.

Il Carnevale del centro commerciale Le Terrazze parla. K-pop. Da sabato a martedì la galleria di via Fontevivo dedica infatti quattro giornate al fenomeno globale che da anni domina classifiche, social e immaginario delle nuove generazioni, trasformandosi in un vero linguaggio culturale tra musica, moda e performance. Al primo piano, nell'area ristorazione, dalle 12 alle 19 sarà allestito uno spazio immersivo ispirato alle atmosfere urban e misteriose del genere: due scenari fotografici faranno da cornice all'esperienza. Il primo richiama le 'cacciatrici' che combattono le forze oscure con voce ed energia pop; il secondo conduce in un 'universo capovolto', dimensione alternativa e surreale pensata per gli amanti del mistero.

