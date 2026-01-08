Kate Middleton compie 44 anni | la cena in famiglia i regali di William il cimelio di re Carlo

Kate Middleton compie 44 anni: un'occasione per celebrare in famiglia, tra i regali di William e un cimelio di re Carlo. Secondo l'ex maggiordomo reale Grant Harrold, la principessa trascorrerà la giornata in un ambiente riservato e tranquillo, mantenendo la tradizione di un compleanno sobrio e riservato, come di consueto nel suo stile di vita.

La principessa - nata il 9 gennaio 1982 - secondo l'ex maggiordomo reale Grant Harrold trascorrerà come d'abitudine la giornata del suo compleanno in un'atmosfera intima e familiare. Ma quest'anno potrebbe ricevere dal sovrano un dono speciale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Kate Middleton compie 44 anni: la cena in famiglia, i regali di William, il cimelio di re Carlo Leggi anche: Gb: domani Kate compie 44 anni, prevista cena in famiglia e regali 'divertenti' Leggi anche: Kate Middleton si prepara a festeggiare i 44 anni e rinuncia a due viaggi con William Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Kate Middleton compie 44 anni: 10 segreti che nessuno ti ha mai raccontato sulla futura regina; Kate Middleton si prepara a festeggiare i 44 anni e rinuncia a due viaggi con William; Kate Middleton si prepara a festeggiare i 44 anni e rinuncia a due viaggi con William; Kate Middleton spogliata su X | l’allarme della BBC sull’uso improprio di Grok AI. Kate Middleton compie 44 anni, la cena in famiglia e i regali di William: come festeggerà la principessa - Kate Middleton compirà domani 44 anni e inizierà il nuovo anno con festeggiamenti in famiglia. msn.com

Kate Middleton compie 44 anni, come festeggia il compleanno la principessa. La cena e il regalo di William: «Ai reali piace così» - La Principessa del Galles si appresta a spegnere 44 candeline, inaugurando il 2026 con uno stile che è ormai il suo marchio di fabbrica: ... msn.com

Kate Middleton si prepara a festeggiare i 44 anni e rinuncia a due viaggi con William - Il 9 gennaio Kate Middleton compie 44 anni: si avvicina il suo ritorno in pubblico ma ha già rinunciato a due viaggi con William previsti per il 2026. dilei.it

Kate Middleton compie 44 anni: la festa in famiglia, i viaggi del 2026 e la preoccupazione per il primogenito George - facebook.com facebook

Kate e William: sorpresa di Natale per i dipendenti (come faceva Elisabetta II) x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.