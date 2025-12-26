Vieni via con me su questa onda gigante | qual è la sigla di Caduta Libera?

In onda dal maggio 2015, quest’anno il classico (ormai classico: il tempo vola e sono passati dieci anni) format di Canale 5 Caduta Libera ha cambiato padrone di casa. Il quiz preserale di Canale 5 continua ad avere le sue caratteristiche chiave – la botola, il ritmo secco delle domande, la tensione del testa a testa fra concorrenti – ma a guidarlo c’è un volto nuovo, storicamente legato alla Rai (e che fino a marzo 2025 conduceva un programma su Rai 2). Parliamo di Max Giusti, subentrato al volto storico del programma: dal 2015 al 28 giugno 2025 il volto del programma è stato quello di Gerry Scotti, che ne ha accompagnato il successo (come tutti i quiz dove ha prestato il suo volto) ma che ultimamente è stato molto impegnato con la nuova edizione trionfale de La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

