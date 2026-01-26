Levante a cuore aperto | la vita la canzone per Sanremo e la sorprendente esperienza come attrice

Levante torna a Sanremo, dopo le partecipazioni del 2020 e 2023, portando con sé una crescita artistica e personale. La sua presenza sul palco dell'Ariston riflette un percorso di maturità, mentre la canzone presentata rappresenta un momento importante della sua carriera. Oltre alla musica, l’artista ha sperimentato anche il mondo del cinema, arricchendo il suo percorso artistico con nuove esperienze e prospettive.

"Al Festival torno con il sorriso. Eurovision? Non andrei". La cantautrice si appresta a risalire sul palco dell'Ariston con una nuova maturità e racconta il suo brano in gara 'Sei Tu'. Ma rivela anche molto altro Al suo terzo festival di Sanremo dopo quelli del 2020 e 2023, Levante torna sul palco dell'Ariston con una nuova maturità. All'Adnkronos racconta il suo brano in gara Sei Tu, il nuovo album dedicato ai fallimenti d'amore, la sorprendente esperienza come attrice e una scelta netta e coraggiosa riguardo all'Eurovision. Torni a Sanremo per la terza volta. Con quale stato d'animo e quale Levante arriva su quel palco?"Lo stato d'animo è di puro entusiasmo.

