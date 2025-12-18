Calciomercato Inter LIVE | Frattesi e De Vrij verso l’addio? Si spinge per Norton Cuffy

Il calciomercato dell’Inter si infiamma con voci di addio per Frattesi e De Vrij. Nel frattempo, si intensificano le trattative per Norton Cuffy, mentre i tifosi seguono ogni aggiornamento in tempo reale. Ecco tutte le ultime indiscrezioni, incontri e affari conclusi che stanno plasmando il futuro nerazzurro.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com

