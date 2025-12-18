Calciomercato Inter LIVE | Frattesi e De Vrij verso l’addio? Si spinge per Norton Cuffy

Il calciomercato dell’Inter si infiamma con voci di addio per Frattesi e De Vrij. Nel frattempo, si intensificano le trattative per Norton Cuffy, mentre i tifosi seguono ogni aggiornamento in tempo reale. Ecco tutte le ultime indiscrezioni, incontri e affari conclusi che stanno plasmando il futuro nerazzurro.

© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Frattesi e De Vrij verso l’addio? Si spinge per Norton Cuffy Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Frattesi verso l’addio, tutti i nomi per il sostituto di Dumfries Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Marotta in pole per Giovane, Acerbi verso l’addio? C’è l’offerta sul tavolo per il rinnovo di Carlos Auguto Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Raddoppiano i Thuram? Juve, idea Frattesi. L'Inter ora apre ma chiede Khephren; Juve su Frattesi, l'Inter pensa a Gila, Xabi Alonso per ora si salva; Frattesi alla Juve per Thuram all'Inter: come stanno davvero le cose; Calciomercato Inter: ultime di mercato e news ultim'ora. Mediaset – Frattesi, interesse Juve concreto: la posizione dell’Inter. E c’è una novità su Thuram - Secondo Sport Mediaset, Frattesi resta un obiettivo concreto per gennaio per la Juventus: l'Inter ha già fissato il prezzo ... msn.com

Frattesi saluta l’Inter: c’è una sola via d’uscita (e non è la Juve) | CM.IT - Frattesi può lasciare l'Inter: dalla Juventus alle altre piste, la situazione sul futuro del centrocampista romano ... calciomercato.it

Inter e Juventus, scambio Frattesi-Thuram, chi ci guadagna? La risposta dei tifosi - La Juventus potrebbe cedere Khéphren Thuram all'Inter ed in cambio assicurarsi le prestazioni di Davide Frattesi, ben visto da Spalletti da quando era CT della Nazionale ... sport.virgilio.it

NEANCHE PER 100 MILIONI... LA SMORFIA DI FRATTESI INTER calciomercatointer calciomercato

CALCIOMERCATO INTER: IL FUTURO DI DE VRIJ LONTANO DALL'INTER ECCO LO SCENARIO - facebook.com facebook

Calciomercato Inter, affare vicino per un talento croato! In patria sono sicuri sul trasfertimento: colloqui con l’Hajduk Spalato per quel difensore x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.