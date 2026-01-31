Calcio Estero live Sky e NOW 30 Gennaio - 2 Febbraio 2026 - Premier League Ligue 1 Bundesliga

Il weekend porta ancora molte sfide nel calcio internazionale. Da venerdì a lunedì, gli appassionati potranno seguire su Sky e NOW le partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Sono in programma incontri importanti che coinvolgono le principali squadre di Inghilterra, Germania e Francia. Gli appassionati avranno l’occasione di non perdere nessuna azione, tra emozioni e sorprese sul campo.

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 30 gennaio,a lunedì 2 febbraio in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese. PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la 24ª giornata di Premier League. Sabato alle 16 in campo Leeds-Arsenal (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), Wolverhampton-Bournemouth (Sky Sport Mix) e Brighton-Everton (Sky Sport 257). Alle 18.30 appuntamento con Chelsea-West Ham (Sky Sport Uno), mentre alle 21 sarà la volta di Liverpool-Newcastle (Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport 4K). 🔗 Leggi su Digital-news.it

