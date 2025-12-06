Buongiorno frena | Scudetto? Tante squadre attrezzate per competere ecco cosa ci ha detto Conte nello spogliatoio

Inter News 24 Il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, risponde così sull’obiettivo scudetto per la squadra di Conte alla vigilia del match con la Juve. Alla vigilia della sfida contro la Juventus, Alessandro Buongiorno ha analizzato la corsa Scudetto ai microfoni di DAZN. Il roccioso difensore del Napoli ha previsto un campionato estremamente combattuto ed equilibrato, sottolineando come ci siano diverse squadre attrezzate per competere fino alla fine per il titolo. Il centrale ha poi svelato un retroscena sullo spogliatoio dei campioni d’Italia in carica, confermando che c’è stato un chiarimento interno fondamentale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Buongiorno frena: «Scudetto? Tante squadre attrezzate per competere, ecco cosa ci ha detto Conte nello spogliatoio»

Approfondisci con queste news

Buongiorno a tutti! Mercoledì 4 dicembre, giorno di Santa Barbara, che la tua giornata sia un inno alla gioia e all'allegria, un sorriso a illuminare la via, un cuore pieno di poesia. Possa il sole splendere nel cielo, e il tuo cuore restare sempre sereno, circondato - facebook.com Vai su Facebook

Napoli e Inter verso lo scudetto: Conte spera in Lobotka e Buongiorno, Inzaghi roda Lautaro, Frattesi e Pavard. Intanto è caos biglietti - La settimana corta di Inter e Napoli verso il venerdì sera da scudetto è nel vivo e nei rispettivi centri sportivi la concentrazione è ... sportmediaset.mediaset.it scrive

Parte il campionato, tanto entusiamo ma Conte frena, voliamo basso - (di Francesco Tedesco) Napoli è euforica alla vigilia della partenza di un campionato che vede la sua squadra col quarto scudetto sul petto: l'infortunio a Lukaku non frena gli entusiasmi ma è il ... Da ansa.it

Napoli-Inter, sfida scudetto: Conte nella sua Lecce, Inzaghi contro il Verona. Il sabato che può decidere tutto, ecco perché - 3 dopo le due sconfitte di fila in campionato contro ... Si legge su ilmessaggero.it

Napoli, Buongiorno: "Scudetto da difendere con le unghie e con i denti" - Sto lavorando tanto per recuperare la condizione dopo gli infortuni avuti nella scorsa stagione. sport.sky.it scrive

Napoli, Buongiorno: "Scudetto? Manca l'ultimo tassello, nessuno si sarebbe aspettato tutto questo" - Alessandro Buongiorno prepara la sfida che vale lo Scudetto per la squadra di Antonio Conte. Secondo calciomercato.com

Napoli, Buongiorno 'vede' lo Scudetto: "Manca l'ultimo mattoncino, ma Cagliari squadra tosta" - Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, parla in questi termini della prossima sfida di campionato che vedrà gli azzurri messi di fronte al Cagliari, con lo Scudetto che dista solo novanta minuti ... Da tuttomercatoweb.com