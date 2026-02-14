Buona Domenica di Carnevale 2026 immagini e gif divertenti di buongiorno da inviare il 15 febbraio

Il Carnevale 2026 cade di domenica, il 15 febbraio, e molti italiani lo festeggiano con allegria nelle strade piene di sfilate e maschere colorate. La giornata si svolge principalmente nel resto del paese, mentre in alcune zone come Milano si celebra con il rito ambrosiano. Le persone condividono immagini e gif divertenti per augurare buon giorno e accendere l’atmosfera di festa.

Il 15 febbraio 2026 è la domenica di Carnevale in quasi tutta Italia, fatta eccezione per chi segue il rito ambrosiano. Qui trovate una raccolta di immagini e gif gratuite da scaricare e inviare ai vostri amici o familiari per augurare un buon giorno speciale.