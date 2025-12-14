Buon onomastico Aniello oggi 14 dicembre | immagini di auguri da inviare via social

Oggi, 14 dicembre, si celebra Sant’Agnello, noto anche come Aniello, monaco basiliano e agostiniano. È un'occasione speciale per inviare auguri e condividere immagini di buon onomastico sui social. Scopri le più belle idee e spunti per augurare un felice giorno a chi porta questo nome.

Si festeggia oggi 14 dicembre Sant’Agnello conosciuto anche come Aniello, monaco basiliano prima e agostiniano poi. Venerato santo dalle Chiesa cattolica. Dalla ricostruzione storiografica sarebbe nato da una ricca famiglia napoletana di origini siracusane che pare forse imparentata con quella di Santa Lucia. Sant’Agnello impiegò l’eredità dei genitori in opere caritatevoli e per la costruzione di un ospedale. Nonostante i genitori, Federico e Giovanna, gli potessero garantire una vita agiata Agnello decise di vivere da eremita in una grotta vicino la cappella dedicata alla Madonna che negli anni è stata dedicata a Santa Maria Intercede diventando, infine, Sant’Agnello Maggiore. Notizieaudaci.it Auguri di buon onomastico Nicola! La storia, le origini, le leggende ed il legame con Babbo Natale | IMMAGINI, FRASI, VIDEO - a Patara, una città dell’antica Licia, regione situata nell’attuale Turchia sud- msn.com

Buon onomastico Agnello e Aniello - significato, immagini e musica

