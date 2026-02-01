Questa sera al PalaAllianz di Milano si gioca una partita decisiva. Alle 16, Olimpia Milano sfida Brescia in una sfida che può cambiare le posizioni in classifica. È il match più interessante del pomeriggio, con le due squadre pronte a battagliare per conquistare punti preziosi.

Alle 16 precise, al PalaAllianz di Milano, si gioca una delle partite più importanti della stagione regolare di Serie A Basket. Olimpia Milano, reduce dalla prestazione convincente contro il Partizan Belgrado in Eurolega, affronta Brescia in una sfida che vale non solo punti ma anche posizioni di prestigio in classifica. La partita, in programma al termine di una settimana intensa per entrambe le formazioni, è diretta su Sport Basket e in streaming su NOW, con la telecronaca affidata a Geri De Rosa e Chicca Macchi. L’atmosfera è già carica: Milano, al quarto posto, cerca di consolidare il proprio posto tra le favorite per l’accesso ai playoff, mentre Brescia, capolista insieme alla Virtus Bologna, vuole confermare il proprio dominio in campionato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Match clou del pomeriggio: Olimpia Milano ospita Brescia in una sfida che vale posizioni di vertice in classifica.

