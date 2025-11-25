La Chiesa di Santa Caterina dei Funari riapre dopo 50 anni
La Chiesa di Santa Caterina dei Funari (via dei Funari), riapre dopo circa 50 anni al termine di un lungo lavoro di restauro e valorizzazione condotto dall’Asp Istituto Romano San Michele con la Soprintendenza speciale di archeologia belle arti e paesaggio di Roma. Giovanni Libanori, presidente. 🔗 Leggi su Romatoday.it
