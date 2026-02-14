Il nome di Sianesi si lega a un nuovo protocollo firmato nel 2025, che mira a combattere il caporalato e le infiltrazioni illecite nelle filiere della moda. L’accordo prevede l’introduzione di una piattaforma digitale, chiamata

di Maristella Carbonin PRATO Professor Sianesi, quali sono i punti principali del Protocollo d’intesa per la legalità dei contratti di appalto nelle filiere produttive della moda che avete firmato nel 2025? "Scopo ultimo è la lotta al caporalato, all’intermediazione illecita. Il principio guida è stato questo: riuscire a mettere all’angolo le aziende della filiera che hanno comportamenti illeciti porterà anche giovamento a tutte le altre. A chi lavora in modo onesto. Significa anche contribuire al contrasto della concorrenza sleale". Il protocollo nasce in Lombardia, ma può essere utile anche per altre realtà, come quella pratese? "Certo, l’auspicio è che funga da apripista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Bollino verde alle aziende modello". Nasce la piattaforma per la legalità

