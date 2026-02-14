Blardone | Franzoni sarà il nuovo Odermatt Brignone infinita va oltre ogni logica E il futuro

Franzoni ha attirato l’attenzione di Blardone, che lo paragona a Odermatt, a causa delle sue recenti performance promettenti. L’ex sciatore azzurro, con sette vittorie in Coppa del Mondo, osserva con interesse il gigante femminile di domani a Cortina, prevedendo un risultato sorprendente.

Massimiliano "Max" Blardone non se ne perde una: appena ha un momento libero nella sua frenetica giornata da tecnico federale accende la tv e segue il programma olimpico con assidua regolarità. Gioisce, si emoziona, si arrabbia (come a fine gennaio, quando nel SuperG di Crans Montana ha "tirato più cazzotti sul tavolo che Mike Tyson sul ring" per l’uscita di Laura Pirovano alla penultima porta). Dopo 3 partecipazioni olimpiche in carriera, 7 vittorie e 25 podi in Coppa del Mondo (tutti in gigante), oggi Blardone è responsabile per lo slalom gigante nella World Cup 2, la promettente squadra juniores azzurra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Questa sera il Ministro dello Sport e dei Giovani ha parlato delle prossime Olimpiadi.

