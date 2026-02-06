Questa sera il Ministro dello Sport e dei Giovani ha parlato delle prossime Olimpiadi. Ha detto che sarà una grande manifestazione e ha lodato due atlete, Brignone e Franzoni, come esempi di eccellenza italiana. Il ministro promette un evento che celebrerà il talento e la passione dello sport italiano, con un’immagine di armonia e orgoglio nazionale.

L’ emozione gliela si legge negli occhi. Quando parla del percorso che il nostro Paese ha fatto per arrivare fino a oggi, quando immagina l’effetto travolgente di un successo azzurro, la voce di Andrea Abodi si incrina leggermente. Questa sera c’è l’attesa Cerimonia d’apertura dei Giochi di Milano Cortina. Come sta un ministro per lo Sport il giorno in cui comincia un’Olimpiade nel proprio Paese? "Emozionato come fosse la gara della mia vita". Perché? "Perché è la consacrazione di un percorso, un momento solenne. Non capita tante volte nella vita di vivere dei Giochi così, soprattutto in un ruolo come questo, con la consapevolezza di essere a supporto dell’organizzazione, in tutte le sue complessità, sapendo di appartenere a quella categoria di persone che operano in silenzio, dietro le quinte, che pensano solo a risolvere i problemi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Abodi: "Sarà una grande Olimpiade, Brignone e Franzoni sono due eccellenze"

Una dottoressa di Pesaro farà parte dello staff medico delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, che si terranno nel febbraio 2026.

