Bivacco alla Cavallerizza tre indagati per occupazione abusiva

Tre persone sono state indagate per aver occupato abusivamente un’area vicino alla Cavallerizza, causando un bivacco che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. La situazione ha portato a sanzioni e a un intervento continuo per ripulire il luogo e garantire la sicurezza dei residenti. Gli agenti hanno trovato doti di disagio sociale e un presidio quotidiano per monitorare la zona, spesso teatro di episodi di degrado.

I controlli della Polizia Locale in città: un ciclomotore fermato senza assicurazione, senza revisione e con la patente già sospesa Non solo sanzioni inerenti al Codice della strada, ma un presidio costante che spazia dal contrasto al degrado urbano alla vicinanza nei confronti dei cittadini più fragili. È questo il bilancio dell’ultima settimana di attività della Polizia Locale di Piacenza. Tre pattuglie della Polizia Locale sono intervenute, nei giorni scorsi, nel parcheggio della Cavallerizza, a seguito di esposti, segnalazioni dei residenti e di una querela della proprietà in merito a situazioni di bivacco.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Scoperto il bivacco nell'hotel chiuso: 37enne denunciato per occupazione abusiva Un uomo di 37 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver occupato abusivamente un hotel chiuso, situato in città. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Polizia locale alla Cavallerizza, tre persone indagate per occupazione abusivaPolizia Locale, intervento anti bivacco alla Cavallerizza - Tre pattuglie della Polizia Locale di Piacenza sono intervenute, nei giorni scorsi, nel ... piacenzasera.it