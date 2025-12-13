Scoperto il bivacco nell' hotel chiuso | 37enne denunciato per occupazione abusiva

Un uomo di 37 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver occupato abusivamente un hotel chiuso, situato in città. Il cittadino tunisino, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe preso possesso della struttura senza autorizzazione, suscitando l'intervento delle forze dell'ordine.

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino tunisino, trentasettenne, già noto alle forze dell'ordine, perché sospettato di essersi arbitrariamente introdotto in un hotel sottoposto a chiusura, occupandolo.Nella serata del 9 dicembre, il personale dell'Ufficio Prevenzione. Riminitoday.it

Montecatini Terme, scoperto un anno dopo il presunto killer dell'uomo trovato nell'hotel abbandonato - Fu una questione di droga a scatenare gli eventi che portarono alla morte del 26enne egiziano Ibrahim Abdalla Mohamed Sakran in un albergo abbandonato di Montecatini Terme un anno fa, l'ex Hotel ... corrierefiorentino.corriere.it

Ex hotel Meridiana, blitz dei carabinieri: all'interno scoperto il bivacco di tre tunisini irregolari, denunciati per occupazione abusiva e danneggiamenti - MOGLIANO (TREVISO) – Blitz dei carabinieri della Stazione di Mogliano Veneto e degli agenti della polizia locale questa mattina all’ex hotel Meridiana: i militari al termine del controllo hanno ... ilgazzettino.it

Spaccio di droga: scoperto un bivacco nei boschi di Monteriggioni, denunciate due persone. L’attività nasce dalla segnalazione di alcuni cacciatori: un 21enne ed un 20enne di origine marocchina deferiti in quanto ritenuti presunti responsabili dei reati di s - facebook.com facebook