Il Birmingham si presenta a questo appuntamento con il Leeds in ottima forma, forte di otto risultati utili consecutivi, sette in Championship e uno in FA Cup, grazie ai quali si è portato a un passo dai playoff dopo un mese di dicembre molto difficile. Anche i Whites però stanno andando alla grande, avendo perso. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Birmingham-Leeds (FA Cup, 15-02-2026 ore 13:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

