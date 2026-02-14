Birmingham-Leeds FA Cup 15-02-2026 ore 13 | 00 | formazioni quote pronostici

Il Birmingham affronta il Leeds in FA Cup il 15 febbraio 2026 alle 13:00, perché ha conquistato otto risultati utili di fila, sette in Championship e uno in coppa, migliorando la sua posizione in classifica e avvicinandosi ai playoff. La squadra di casa ha dimostrato solidità nelle ultime settimane, grazie a una serie di partite vincenti che le hanno dato fiducia e sicurezza. Un dettaglio importante è che il Birmingham ha rialzato la testa dopo un dicembre complicato, riuscendo a risalire la china con continuità.

Il Birmingham si presenta a questo appuntamento con il Leeds in ottima forma, forte di otto risultati utili consecutivi, sette in Championship e uno in FA Cup, grazie ai quali si è portato a un passo dai playoff dopo un mese di dicembre molto difficile. Anche i Whites però stanno andando alla grande, avendo perso.