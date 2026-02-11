Capannelle Satalia | Un disastro annunciato Ora serve responsabilità

L’ippodromo delle Capannelle rischia di chiudere definitivamente. La società Marsicana srl non ha firmato il contratto di gestione e ora il mondo dell’ippica si trova in ginocchio. Gli addetti temono che questa decisione possa portare a una crisi senza via d’uscita. La situazione si fa sempre più difficile, e tutti chiedono responsabilità.

La mancata firma della società Marsicana srl per la gestione dell' ippodromo delle Capannelle sta facendo precipitare il mondo dell'ippica in una crisi senza precedenti. Nonostante l'aggiudicazione formale, l' accordo definitivo con il Comune non è ancora stato sottoscritto e l'impianto di via Appia Nuova resta, di fatto, senza un gestore. Una situazione che rischia di avere ricadute pesanti non solo sul panorama romano ma sull'intero sistema ippico nazionale. A lanciare l'allarme è Giuseppe Satalia, presidente di Nuovo Galoppo Italia: «Siamo di fronte a una situazione grave che non può più essere affrontata con ricostruzioni parziali o giustificazioni tardive - afferma - Dopo mesi di attesa, rinvii e rassicurazioni, oggi Roma si ritrova senza un gestore dell'impianto, con conseguenze devastanti per tutto il comparto». 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Capannelle, Satalia: "Un disastro annunciato. Ora serve responsabilità" Approfondimenti su Capannelle Satalia Il disastro annunciato . Trent’anni di lavori parziali: "Ora faremo un’indagine" La frana che ha colpito Niscemi a fine gennaio non è stata una sorpresa. Pioltello, la commemorazione del disastro ferroviario: “Serve responsabilità, mai dare per scontata la sicurezza” A otto anni dal tragico incidente ferroviario di Pioltello, si rinnova la commemorazione presso il binario 1 della stazione, con la partecipazione di amministratori, cittadini e forze dell’ordine.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.