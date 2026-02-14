Beautiful anticipazioni dal 16 al 21 febbraio | Steffy scopre tutto per Finn e Hope si mette male

Dal 16 al 21 febbraio, Steffy scopre finalmente la verità sui piani di Finn e Hope, causando una forte tensione tra i protagonisti. La rivelazione arriva dopo settimane di sospetti, e il momento di confronto si presenta più acceso che mai. Hope si trova in difficoltà, mentre Finn cerca di gestire la situazione senza perdere il controllo.

Ecco le anticipazioni di Beautiful e la trama dal 16 al 21 febbraio in onda su Canale 5 dalle 13:40. Cosa succederà quando Steffy scoprirà che Finn si è ritrovato inconsapevolmente al matrimonio di Sheila e Deacon? La nuova settimana dal 16 al 21 febbraio di Beautiful ci regala anticipazioni e una trama molto intrigante e appassionante. Le puntate si possono seguire giorno dopo giorno dalle 13:40 su Canale 5 o, se più comodo, in streaming su Mediaset Infinity. Nella puntata di lunedì 16 febbraio le anticipazioni di Beautiful informano che Finn tarda a fare ritorno a casa. La situazione provoca nervosismo in Steffy, che non ha idea del perché il marito non sia arrivato con le pizze. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Da lunedì a sabato, la soap si riempie di tensioni tra Steffy e Hope.

Finn si presenta alle nozze di Deacon e Sheila, un evento che scatena la sorpresa di Steffy, che scopre la presenza del fratello alla cerimonia.

