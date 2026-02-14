Baronissi | Pizzeria Il Corallo rinasce come Mirko Patrizio scommettendo su territorio e tradizione campana

A Baronissi, Mirko Patrizio ha riaperto la sua pizzeria, trasformando il locale “Il Corallo” in “Mirko Patrizio Pizzeria” per valorizzare le radici campane. La nuova insegna si trova in una zona centrale e mira a portare avanti la tradizione culinaria locale con ingredienti di provenienza territoriale.

Mirko Patrizio: Da “Il Corallo” alla pizzeria che racconta un territorio. La pizzeria “Il Corallo” di Baronissi, in provincia di Salerno, ha cambiato nome e volto, diventando “Mirko Patrizio Pizzeria”. Un passaggio significativo, annunciato il 13 febbraio 2026, che non è solo un rebranding, ma la concretizzazione di una visione imprenditoriale radicata nel territorio e nella valorizzazione della sua gastronomia. La decisione, presa dopo undici anni di attività, mira a rafforzare l’identità del locale e a celebrare la figura del suo fondatore. Le origini e la crescita di un’idea imprenditoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu

