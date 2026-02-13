Prodotti del territorio e identità | Il Corallo di Baronissi si trasforma nella pizzeria Mirko Patrizio

Dopo 11 anni di attività la pizzeria Il Corallo di Baronissi sceglie di lasciare spazio al nome del suo fondatore per rafforzare il concetto di identità Dopo 11 anni di attività la pizzeria Il Corallo di Baronissi fa spazio al nome del suo fondatore per rafforzare il concetto di identità. Mirko Patrizio Pizzeria nasce come evoluzione naturale di un lungo percorso di lavoro, formazione e crescita. La pizza resta il centro del progetto, ma viene lavorata come un piatto di cucina. L’impasto è studiato per garantire costanza e leggibilità per tutta la durata del servizio ma, accanto al banco pizza, una cucina attrezzata in modo moderno permette di sviluppare topping strutturati, fritti ben equilibrati e preparazioni lente.🔗 Leggi su Salernotoday.it

