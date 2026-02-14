Avellino-Pescara | i convocati di Biancolino e il punto sugli infortuni

Raffaele Biancolino ha convocato la squadra per la partita tra Avellino e Pescara, che si gioca domenica pomeriggio. La lista include 11 giocatori, tra cui Iannarilli e Tutino, mentre diversi infortunati come D’Andrea e Missori sono ancora fuori dal campo. La squadra si prepara a affrontare la sfida con alcune assenze importanti.

In vista del match tra Avellino e Pescara, valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati:1 Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 6 Palmiero, 7 Tutino, 8 Pandolfi, 9 Patierno, 10 Russo,11 D'Andrea, 14 Biasci, 18.

In vista della sfida tra Catanzaro e Avellino per la sedicesima giornata di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha ufficializzato la lista dei convocati, comprendente portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti pronti a scendere in campo.

